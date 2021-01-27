У Мадриді призупинили COVID-щеплення через нестачу вакцин

Громада регіону Мадриду на два тижні припинила робити мешканцям щеплення першою дозою вакцини від коронавірусу через недостатню кількість доз вакцини.

Як передає Укрінформ, про це пише El Pais.

На такий крок органи охорони здоров’я регіону пішли, щоб забезпечити другою дозою вакцини тих, хто вже отримав першу дозу, і таким чином завершити їх вакцинацію.

"Цього тижня та наступного тижня ми припиняємо надавати перші дози, зосереджуючись таким чином на наданні такої необхідної другої дози", - сказав віцепрезидент регіонального уряду Ігнасіо Агуадо.

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За його словами, якщо не забезпечити громадян другою дозою вакцини, існує ризик того, що вірус стане більш резистентним, а отже боротьба з пандемією стане складнішою.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 100 946 259 випадків COVID-19, зокрема, 2 170 104 летальні, одужали 72 983 162 особи.

Фото: EUROPA PRESS