У світі від коронавірусу померли майже 2,4 мільйона осіб

Станом на ранок 13 лютого у світі зареєстровано 108 745 445 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Як передає Укрінформ, про це інформує сайт Worldometers

При цьому 80 768 631 хворий вже вилікував від недуги. Водночас 2 394 403 пацієнти померли.

Лідерами світового антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є США (28 106 704), Індія (10 892 550), Бразилія (9 765 694) та Росія (4 042 837).

Кількість смертей також найбільша у США - 492 521 особа.

У світовому антирейтингу Україна знаходиться на 17-й сходинці.

Як повідомлялося, станом на 13 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 268 049 випадків COVID-19, з них за добу – 5 182.