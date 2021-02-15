Британія посилила вимоги для в'їзду: кілька тестів і самоізоляція

У Великобританії з 15 лютого крім обов'язкового тесту на COVID-19 перед перельотом мандрівники повинні будуть пройти ще два тести на коронавірус під час обов'язкової десятиденної самоізоляції.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, передає Укрінформ з посиланням на gov.uk.

Міністр пояснив, що перед в'їздом в країну всі мають заповнити форму на сайті уряду, щоб забронювати собі проведення тестів на коронавірус, які вони потім зможуть отримати в аеропортах королівства.

Бажаючи зменшити термін самоізоляції можуть на п'ятий день пройти платний тест. Якщо він виявиться негативним, карантин припиняється.

Якщо ж будь-який з тестів виявиться позитивним, карантин збільшиться ще на десять днів.

При цьому все прибувають в країну повинні, як і раніше, надавати негативний тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до поїздки. По прильоту вони відправляються на десятиденну самоізоляцію.

Авіакомпанії також стежитимуть за виконанням вимог. На борту літака мандрівникам повинні будуть роздавати бланки з перерахуванням нових правил і санкцій за їх порушення.

Продумали та систему штрафів: для тих, хто не склав обов'язковий тест на COVID-19 при поверненні встановлений штраф £ 1 тис. Якщо не здали другий обов'язковий тест - штраф £ 2 тис та продовження обов'язкового карантину до 14 днів. За порушення самоізоляції після прильоту до Великобританії передбачений штраф £ 5 тис., який при повторному порушенні збільшується до £ 10 тис.

Як повідомлялося, в цілому з початку пандемії в Британії було виявлено 4,038,078 мільйонів випадків коронавирусу, загинули 117,166 хворих.

«Британський» штам коронавируса виявили в Англії на початку грудня. У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили, що він на 50-70% заздалегідь раніше відомих мутацій SARS-CoV-2. При цьому в організації запевнили, що новий штам не призводить до більш важкому перебігу хвороби та не підвищує смертність від неї.