Британія розробляє «паспорт вакцинації» для іноземців

У Британії розпочали роботу над "паспортом вакцинації", цей документ зможе довести, що його власник отримав щеплення проти коронавірусу та дає право в'їзду до певних країн.

Як передає Укрінформ, про це пише The Times.

Як зазначається, над створенням документа працюватимуть міністерства закордонних справ, транспорту та охорони здоров'я.

Такий документ можуть використовувати як допуск в країни, де вакцинація буде визначена як умова для в’їзду іноземців.

Така процедура застосовуватиметься для відвідання Греції, де влада вже оголосила про плани дозволити вільний в’їзд до країни лише тим іноземцям, які пройшли процедуру щеплення від COVID-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 5 лютого, у світі виявлені 105 421 338 випадків COVID-19, зокрема 2 294 523 – летальних, одужали 77 096 793 особи.