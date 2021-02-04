У Данії розробляють цифровий COVID-паспорт

У Данії за 3-4 місяці планують запровадити так званий COVID-паспорт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent з посиланням на Міністерство фінансів країни.

Відзначається, що «паспорт вакцинації» міститиме задокументоване свідчення про проведену вакцинацію громадян від коронавірусу і дозволить здійснювати як приватні, так і бізнесові поїздки за кордон.

За словами в.о. міністра фінансів Данії Мортена Бодскова, такий паспорт буде «додатковим» документом у мобільному телефоні, що засвідчуватиме факт вакцинації від COVID-19.

Він додав, що Данія може першою створити такий паспорт і «показати його всьому світу».

Планується, що данці зможуть заходити на спеціальний сайт і бачити свій статус імунізації вже в кінці лютого.

Однак владі потрібно ще 3-4 місяці для подальшого розроблення COVID-паспорта.

Також "паспорт вакцинації", можливо, буде потрібен для відвідування ресторанів, конференцій, музичних фестивалів і спортивних заходів.

Укрінформ раніше повідомляв, що Україна поки що не планує запроваджувати COVID-паспорти. Натомість українці можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.