Данія запровадила обов’язковий карантин для всіх, хто приїжджає в країну
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Голосування відбулося у ніч на середу.
Раніше Данія лише просила в приїжджих із так званих «червоних зон» ризику зараження ізолюватися, але не вводила обов’язковий карантин.
Як наголосили в данському медичному відомстві, відтепер ця практика зміниться.
Деякі винятки застосовуватимуться, в тому числі для людей, котрі живуть у прикордонних регіонах, і людей, які регулярно перетинають данський кордон по роботі.
Утім наразі не зазначається точна дата, коли ці нововведення набудуть чинності.
Очікується, що люди, які прибуватимуть в Данію з-за кордону, перебуватимуть на карантині протягом 10 діб.
Як відомо, загалом із початку пандемії в Данії виявлено більш як 199 тисяч випадків COVID-19, включаючи 2,1 тисячі летальних.