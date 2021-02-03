Данія запровадила обов’язковий карантин для всіх, хто приїжджає в країну

Парламент Данії ухвалив зміни до закону про надзвичайний стан, які передбачають обов’язковий карантин та тест на коронавірус для всіх осіб, котрі прибувають до країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Голосування відбулося у ніч на середу.

Раніше Данія лише просила в приїжджих із так званих «червоних зон» ризику зараження ізолюватися, але не вводила обов’язковий карантин.

Як наголосили в данському медичному відомстві, відтепер ця практика зміниться.

Деякі винятки застосовуватимуться, в тому числі для людей, котрі живуть у прикордонних регіонах, і людей, які регулярно перетинають данський кордон по роботі.

Утім наразі не зазначається точна дата, коли ці нововведення набудуть чинності.

Очікується, що люди, які прибуватимуть в Данію з-за кордону, перебуватимуть на карантині протягом 10 діб.

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Як відомо, загалом із початку пандемії в Данії виявлено більш як 199 тисяч випадків COVID-19, включаючи 2,1 тисячі летальних.