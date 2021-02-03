Експерти ВООЗ відвідали Уханьський інститут вірусології

Команда Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка у Китаї досліджує походження коронавірусу, відвідала Уханьський інститут вірусології, що став предметом спекуляцій щодо походження коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

«Ми з нетерпінням чекаємо дуже продуктивного дня, щоб поставити всі важливі питання, які потрібно задати», - сказав до відвідування інституту експерт ВООЗ Пітер Дашак.

Зазначається, візит команди ВООЗ до Інституту вірусології в Ухані став основним моментом їхньої місії зі збору даних та пошуку підказок щодо того, звідки походить вірус та як він поширюється.

«Інститут вірусології в Ухані - одна з провідних дослідницьких лабораторій Китаю - створив архів генетичної інформації про коронавіруси кажанів після спалаху важкого гострого респіраторного синдрому в 2003 році. Це призвело до недоведених тверджень про те, що він може бути пов’язаний з початковим спалахом COVID-19 у місті Ухань наприкінці 2019 року», - пише агентство.

Китай дану інформацію відкидає.

Як повідомляв Укрінформ, раніше експерти ВООЗ відвідали шпиталь в Ухані, де лікували перших пацієнтів з коронавірусом, продовольчий ринок, де спочатку був виявлений коронавірус, центр контролю за хворобами, який на ранніх етапах взяв участь у боротьбі зі спалахом захворювання та центр боротьби із захворюваннями тварин.

Група з 13 експертів прибула до міста Ухань 14 січня, після чого пробула на карантині до 28 січня. До складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.

Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

Станом на 3 лютого у світі з початку пандемії загалом виявили 104 397 109 випадків коронавірусу, зокрема 2 262 853 летальні.

Фото: voanews.com