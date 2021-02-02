Поширення коронавірусу можна взяти під контроль - глава ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції на тлі зменшення кількості випадків COVID-19.

Про це він сказав на брифінгу 1 лютого, передає Укрінформ.

За його словами, третій тиждень поспіль кількість нових випадків COVID-19 у всьому світі зменшується.

Водночас глава ВООЗ зазначив, що в багатьох країнах все ще збільшується кількість випадків захворювання, але на глобальному рівні ситуація обнадійлива.

"Це свідчить про те, що цим вірусом можна керувати. І це показує, що якщо ми продовжимо застосовувати ті самі перевірені санітарні заходи, зможемо запобігти поширенню інфекції і врятувати життя", - сказав Гебреєсус.

Він нагадав, що у світі вже спостерігалося зниження захворюваності на COVID-19, і тоді країни занадто швидко знімали обмеження, а люди послаблювали пильність.

"У міру розповсюдження вакцин життєво важливо, щоб всі ми продовжували вживати запобіжних заходів, аби убезпечити себе та інших", - підкреслив директор ВООЗ.

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За його словами, контроль за поширенням вірусу рятує життя зараз і рятує життя пізніше, зменшуючи ймовірність появи нових варіантів, і це допомагає забезпечити ефективність вакцин.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я закликала розвинені країни сповільнити кампанії вакцинації населення від коронавірусу, щоби препарату вистачило менш заможним країнам.

За даними Worldometer, у світі виявлено 103 934 810 випадків COVID-19, зокрема 2 247 755 летальних, одужали 75 750 657 осіб.