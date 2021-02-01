Експерти ВООЗ відвідали уханьський центр по контролю за хворобами

Команда Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка досліджує походження хвороби COVID-19 у Китаї, відвідала в Ухані центр по контролю за хворобами, який на ранніх етапах взяв участь у боротьбі зі спалахом захворювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

За даними агентства, візит експертів ВООЗ в Центр по боротьбі із захворюваннями провінції Хубей відбувається на тлі жорсткого контролю з боку Китаю над доступом до інформації про вірус.

«Китай намагався уникнути звинувачень у передбачуваних помилкових заходах у своїй ранній реакції на спалах, водночас просуваючи альтернативні теорії про те, що вірус походить з інших місць і, можливо, навіть був завезений в Ухань з-за меж країни», - зазначає агентство.

Докази, які збирає команда експертів, додадуть до того, що, як очікується, буде багаторічним пошуком відповідей.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю команда ВООЗ відвідала продовольчий ринок в місті Ухань, де спочатку був виявлений коронавірус.

«Мокрі ринки» - це великі торговельні площі, де продають живих тварин, в тому числі диких, яких тут же і вбивають, нерідко варварськи та болісно, щоб продати для споживання.

31 грудня 2019 року стало відомо про чотири випадки таємничої пневмонії, пов'язані з ринком Хуанан. До кінця січня все місто Ухань відправили на 76-денний карантин.

Команда міжнародних експертів ВООЗ відвідала шпиталь в Ухані, в якому лікували перших пацієнтів з коронавірусом, у рамках свого розслідування походження COVID-19 у Китаї.

Група з 13 експертів прибула до міста Ухань 14 січня, після чого пробула на карантині до 28 січня. До складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.

Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

Читайте також: Родичі жертв коронавірусу в Ухані хочуть зустрітися з експертами ВООЗ

У світі станом на ранок 1 лютого зафіксовано більше як 103,5 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних, одужали вже понад 75,1 млн осіб.

Фото: Xinhua