Родичі жертв коронавірусу в Ухані хочуть зустрітися з експертами ВООЗ

Родичі померлих наслідок пандемії коронавірусу у китайському місті Ухань захотіли зустрітися з експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб донести правду про дії влади Китаю на початку пандемії у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Влада Китаю схвалила візит дослідників ВООЗ лише після місяців переговорів. Наразі не зрозуміло, чи дозволять їм збирати докази або розмовляти з родичами померлих.

«Сподіваюся, експерти ВООЗ не стануть інструментом поширення брехні. Ми невтомно з'ясовуємо правду. Це був злочин, і ми не хочемо, щоб ВООЗ приїхала до Китаю покривати ці злочини», ‒ заявив Жен Хай, батько якого помер від Covid-19 в лютому минулого року після того, як заразився в Ухані.

За словами Хая, держава замовчувала небезпеку вірусу на початку епідемії та приховувала смерті, а тепер тисне на родичів померлих, які намагаються викрити її брехню. Його та інших активістів багаторазово допитували та погрожували звільненням з роботи за спілкування з іноземною пресою. І коли до Китаю прилетіли експерти ВООЗ, влада видалила чати, де спілкуються активісти.

Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на запит AP про коментар.

Очікується, що команда експертів ВООЗ, яка прибула в місто Ухань 14 січня для вивчення походження коронавірусу, почне роботу на місці пізніше цього тижня після завершення 14-денного карантину.

Як повідомляв Укрінформ, команда міжнародних експертів ВООЗ прибула до китайського Уханя, щоб розслідувати походження COVID-19.

Експерти планували прибути до Китаю на початку січня, але поїздку відтермінували, бо Пекін до того часу не надав дозволу на їх в'їзд.

5 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус висловив розчарування у зв'язку з тим, що влада Китаю зволікає з наданням дозволу на приїзд міжнародної групи експертів.

Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

У світі станом на ранок 26 січня зафіксовано майже 100,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 2,1 млн - летальних.