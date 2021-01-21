Покласти край цензурі: Коаліція за свободу преси звернулася до влади Китаю

Міжнародна спільнота засуджує зневагу Китаю до прав журналістів та закликає поважати основоположні права й свободи людей.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві Коаліції за свободу преси.

Її підписали представники Канади, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Словаччини, Словенії, Великої Британії та США.

“Ми глибоко занепокоєні постійними намаганнями китайської влади обмежити свободу ЗМІ - важливого елементу захисту прав людини й фундаментальних свобод. Зараз щонайменше 47 журналістів перебувають у Китаї за ґратами. Це більше, ніж у будь-якій іншій державі світу”, - наголошується у заяві, поширеній МЗС Канади.

Підписанти закликали Пекін звільнити журналістку Чжанг Чжан, яка висвітлювала ситуацію з COVID-19 в Ухані, а також “усіх інших, затриманих за їхню репортерську роботу”.

“Ми також закликаємо владу Китаю дозволити журналістам виконувати їхню роботу без страху арешту й утисків та припинити широку практику цензури й контролю за ЗМІ та свободою слова”, - вказують підписанти.

Як повідомляв Укрінформ, громадянська журналістка Чжанг Чжан нещодавно була засуджена у Китаї до чотирьох років позбавлення волі. Вона активно інформувала громадськість про ситуацію в Ухані під час гострої фази епідемії COVID-19.