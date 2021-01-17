У Держдепі заявили про докази походження COVID-19 з лабораторії в Ухані

Очільник Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про наявність доказів того, що коронавірусна хвороба COVID-19 з’явилася в лабораторії у китайському місті Ухань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного департаменту.

Помпео зазначає, що є дані про те, що співробітники лабораторії в Ухані ще восени 2019 року захворіли вірусом, який за своїми симптомами нагадує COVID–19. Попри це, китайська влада заявляла, що серед співробітників цієї лабораторії та студентів вірусу SARS-CoV-2 або SARS не було виявлено.

«Щоб допомогти життєво важливій роботі слідчої групи ВООЗ, яка прибула до Китаю цього тижня, уряд США ділиться новою інформацією про діяльність урядових лабораторій Китаю у 2019 році», – йдеться у заяві.

Як зазначається, новий коронавірус найбільш ідентичний вірусу кажанів. Помпео також повідомив, що лабораторія в Ухані співпрацювала з китайськими військовими та проводила таємні експерименти, зокрема над тваринами.

Як повідомляв Укрінформ, уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

5 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус висловив розчарування у зв'язку з тим, що влада Китаю зволікає з наданням дозволу на приїзд міжнародної групи експертів, яка має розслідувати походження хвороби COVID-19.

Станом на ранок 17 січня у світі зареєстровано 94 968 081 випадок коронавірусу, зокрема 2 031 282 смерті та 67 786 759 одужань.

фото: Hinhua