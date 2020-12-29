Коронавірус в Ухані: реальна кількість випадків може удесятеро перевищувати статистику

Згідно з результатами дослідження, у китайському місті Ухань реальна кількість інфікованих хворобою COVID-19 ймовірно удесятеро перевищує офіційну статистику захворюваності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Як зазначається, щоб оцінити рівень поширеності хвороби COVID-19 у місті, перевірили 34 тисячі осіб, також подібні дослідження відбулися у Пекіні, Шанхаї та провінціях Гуандун, Цзянсу, Сичуань та Ляонін.

За підсумками дослідження, вчені виявили антитіла до COVID-19 у 4,43% учасників дослідження з міста Ухань, що вказує на те, що в мегаполісі з населенням 11 млн осіб на коронавірусну хворобу вже перехворіли майже півмільйона осіб.

Згідно з даними місцевого органу охорони здоров’я, з початку пандемії в Ухані було зареєстровано загалом 50 354 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

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У Китайському центрі з контролю та профілактики захворювань заявили, що дослідження було проведено через місяць після початку «першої хвилі епідемії COVID-19».

Як повідомлялося, станом на ранок 29 грудня у світі зареєстрували вже 81 673 086 випадків коронавірусу. Зокрема з хворобою не впоралися 1 781 539 осіб, одужали - 57 799 127 пацієнтів.

Фото: Xinhua