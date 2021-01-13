Про імунологічні паспорти йде лише теоретична дискусія – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що для гарантування безпеки здоров’я громадян під час подорожей в умовах пандемії будуть знайдені необтяжливі цивілізовані рішення.

Як передає Укрінформ, про це дипломат заявив у інтерв’ю «Обозревателю».

«Торік у різних урядах було багато паніки та істерики, що робити, куди бігти і як із цим усім (пандемією COVID-19. – ред.) боротися. Щойно емоції вщухнуть, думаю, будуть знайдені цивілізовані рішення», - сказав дипломат.

У цьому контексті він нагадав, що торік на в’їзді до низки країн вимагалися довідки з негативними результатами тестів на коронавірус.

«Стосовно якихось додаткових (імунологічних – ред.) паспортів – поки що все це лише теоретична дискусія, значною мірою керована у публічному просторі нормальними для періоду пандемії масовими емоціями. Переконаний, будуть знайдені необтяжливі цивілізовані рішення для гарантування безпеки здоров’я громадян під час подорожей», - зазначив Кулеба.

Як раніше повідомляли деякі ЗМІ, у країнах ЄС розглядають можливість запровадження єдиного документа з умовною назвою «COVID-паспорт» (інша назва «імунний паспорт»), який у всіх країнах Євросоюзу використовуватиметься як сертифікат безпеки у сфері туризму.