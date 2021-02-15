У Польщі виявили вісім випадків «британського» штаму коронавірусу

Про це під час пресконференції у Варшаві заявив в понеділок головний санітарний лікар Польщі Кшиштоф Сачка, передає кореспондент Укрінформу.

“На даний момент ми підтвердили вісім випадків цієї мутації. Вони стосуються людей, які нікуди не виїжджали за кордон і не мали контактів з особами, які приїжджали з-за кордону”,- заявив Сачка.

Він додав, що це є свідченням того, що цей штам активно присутній у польському суспільстві.

За його словами, загалом упродовж вихідних санітарна інспекція перевірила дотримання санітарного режиму у понад 2,7 тис. готельних та гастрономічних закладах. Він підкреслив, що більшість з них дотримуються санітарно-епідемічних вимог, порушення виявлено у двох випадках, у 36-ти випадках надано додаткові пояснення, закрито один ресторан, який діяв всупереч забороні.

Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалися понад 1,5 млн осіб, понад 40,8 тис. померли. За минулу добу зафіксовано понад 2,5 тис. випадків інфікування, померли 25 осіб.

З 12 лютого у Польщі відновлено роботу готелів та хостелів (до 50% зайнятих ліжкомісць), театрів, кінотеатрів, філармоній (до 50% місць), спортивних об'єктів на відкритому повітрі, а також басейнів (крім аквапарків).

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