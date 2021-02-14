ЄС спростив процедуру схвалення вакцин, адаптованих до мутацій коронавірусу

Євросоюз запроваджує пришвидшену процедуру схвалення вакцин, адаптованих до мутацій коронавірусу.

Про це комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес сказала в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, яке вийде друком у понеділок, 15 лютого, передає Укрінформ із посиланням на DW.

За словами єврокомісара, вакцина, яку виробник покращив на базі вже затвердженого препарату, більше не повинна проходити повний процес схвалення. Так можна швидше отримувати нові вакцини від коронавірусу, які теж будуть безпечними.

Кірікіадес також оголосила, що до кінця червня до ЄС надійде 300 мільйонів доз уже допущених до використання вакцин. "Ця кількість може навіть зрости, якщо до цього переліку додасться вакцина компанії Johnson & Johnson", - зазначила вона.

Зазначається, що раніше фармацевтична компанія Moderna повідомила про розробку вакцини, адаптованої проти південноафриканської мутації коронавірусу B.1.351. AstraZeneca також має намір адаптувати свою вакцину, щоб вона могла бути застосована проти цього варіанту вірусу.

За даними Worldometer, у світі виявлено 109 168 231 випадків COVID-19, зокрема 2 406 689 летальних, одужали 81 214 047 осіб.