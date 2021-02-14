Британців закликають перевіритися на «африканський» штам

В окремих районах Англії оголосили масове тестування населення у зв’язку з виявленими випадками зараження штамом коронавірусу, вперше зафіксованим у ПАР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Зокрема, прийти до центрів тестування запрошують жителів міст Волсолл і Міддлсбро та окремих районів графства Гемпшир.

"Нові мутації вірусу з’являються у все більшій кількості міст по всій країні. Зараз важливо зрозуміти, чи цей штам вже циркулює у Міддлсбро", - заявив міський голова Енді Престон.

Зазначається, що 9 лютого подібне тестування запустили в окремих районах Манчестера, Кенту та Суррею.

Як повідомлялося, науковці припускають, що "південноафриканський" штам коронавірусу може бути витривалішим до вакцини, а також частіше заражати людей, котрі вже перехворіли на COVID-19.

Наприкінці грудня 2020 року нову мутацію коронавірусу виявили й у Великій Британії. За даними ВООЗ, цей штам розповсюдився вже у 80 країнах.