Британців закликають перевіритися на «африканський» штам
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Зокрема, прийти до центрів тестування запрошують жителів міст Волсолл і Міддлсбро та окремих районів графства Гемпшир.
"Нові мутації вірусу з’являються у все більшій кількості міст по всій країні. Зараз важливо зрозуміти, чи цей штам вже циркулює у Міддлсбро", - заявив міський голова Енді Престон.
Зазначається, що 9 лютого подібне тестування запустили в окремих районах Манчестера, Кенту та Суррею.
Як повідомлялося, науковці припускають, що "південноафриканський" штам коронавірусу може бути витривалішим до вакцини, а також частіше заражати людей, котрі вже перехворіли на COVID-19.
Наприкінці грудня 2020 року нову мутацію коронавірусу виявили й у Великій Британії. За даними ВООЗ, цей штам розповсюдився вже у 80 країнах.