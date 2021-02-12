«Африканським» штамом COVID-19 можна заразитися повторно - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають про небезпеку повторного зараження штамом коронавірусу, вперше виявленим у ПАР.

Як передає Укрінформ, про це заявила на брифінгу ВООЗ головний науковий співробітник організації Сумія Свамінатан.

«Зараз ми отримуємо повідомлення про те, що люди повторно заражаються новим південноафриканським штамом», - заявила Свамінатан.

Раніше повідомлялося, що штам коронавірусу, виявлений у ПАР, здатний уражати людей, які вже перехворіли на COVID-19 або навіть зробили щеплення проти цієї інфекції.

Станом на вечір 12 лютого у світі зафіксували 108 523 307 випадків COVID-19, зокрема 2 384 548 - летальних, одужали 80 543 536 людей.