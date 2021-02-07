Вакцина AstraZeneca менш ефективна проти «африканського» штаму - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
«Вакцина британсько-шведської компанії AstraZeneca демонструє значно меншу ефективність у боротьбі з варіантом вірусу 501Y.V2, вперше виявленим у Південно-Африканській Республіці», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, судячи з усього, препарат не захищає від легкої та помірної форм захворювання. Про це пише Financial Times із посиланням на результати дослідження Вітватерсрандского й Оксфордського університетів, яке буде опубліковано 8 лютого.
Водночас ефективність вакцини проти важкої форми коронавірусу поки що не встановлена, зазначається в дослідженні.
За даними видання, в самій компанії заявили, що не могли повністю вивчити ефективність своєї розробки проти важкої форми хвороби, «оскільки учасниками клінічних випробувань частіше виступали молоді люди без проблем зі здоров'ям».
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже наприкінці лютого в Україні почнуться постачання 2,2 млн доз вакцини від компанії AstraZeneca.
Ця вакцина здобула підтвердження якості від Європейського агентства з лікарських засобів. Загальний розмір постачань від AstraZeneca може становити до 3,7 млн доз з терміном поставки до кінця другого кварталу цього року.
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