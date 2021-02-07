Вакцина AstraZeneca менш ефективна проти «африканського» штаму - ЗМІ

За даними свіжого дослідження, вакцина виробництва компанії AstraZeneca недостатньо ефективна проти мутації коронавірусу, вперше виявленої в ПАР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

«Вакцина британсько-шведської компанії AstraZeneca демонструє значно меншу ефективність у боротьбі з варіантом вірусу 501Y.V2, вперше виявленим у Південно-Африканській Республіці», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, судячи з усього, препарат не захищає від легкої та помірної форм захворювання. Про це пише Financial Times із посиланням на результати дослідження Вітватерсрандского й Оксфордського університетів, яке буде опубліковано 8 лютого.

Водночас ефективність вакцини проти важкої форми коронавірусу поки що не встановлена, зазначається в дослідженні.

За даними видання, в самій компанії заявили, що не могли повністю вивчити ефективність своєї розробки проти важкої форми хвороби, «оскільки учасниками клінічних випробувань частіше виступали молоді люди без проблем зі здоров'ям».

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже наприкінці лютого в Україні почнуться постачання 2,2 млн доз вакцини від компанії AstraZeneca.

Ця вакцина здобула підтвердження якості від Європейського агентства з лікарських засобів. Загальний розмір постачань від AstraZeneca може становити до 3,7 млн ​​доз з терміном поставки до кінця другого кварталу цього року.

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