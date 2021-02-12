Радуцький пропонує позачергово вакцинувати журналістів

Лише 13-20% громадян України можуть мати імунітет проти коронавірусної хвороби.

Про це, передає Укрінформ, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Фейсбуці з посиланням на результати дослідження Київської школи економіки.

"Як ми і прогнозували, озвучена раніше деякими фахівцями цифра у 50% виявилась занадто оптимістичною. На мій погляд, досягти колективного імунітету без вакцинації населення майже неможливо. Без щеплення ми будемо приречені кожен рік боротися з новими штамами вірусу і черговою хвилею коронавірусної хвороби", - зауважив парламентарій.

Радуцький прогнозує, що, скоріш за все, у 2021 році ми не зможемо повністю подолати пандемію. "За прогнозами ВООЗ, формуванню колективного імунітету перешкоджають нові штами вірусу, відсутність щеплення у дітей (які хворіють у легкій формі, але передають вірус) та антивакцинальна кампанія. Нам справді найближчим часом доведеться переконати значну частину суспільства відкинути страх та забобони і погодитись пройти щеплення", - відзначив він.

Голова парламентського комітету запропонував декілька кроків заради того, щоб збільшити кількість українців, готових зробити щеплення від коронавірусу. Зокрема - відкрити консультативну «гарячу лінію» з питань вакцинації.

"Багато людей будуть вагатись – робити чи не робити щеплення конкретно в їхньому випадку. У когось є хронічна хвороба, хтось переніс операцію. Хтось десь вичитав черговий фейк, ніби вакцина нашкодить дітородній функції. Люди повинні мати можливість почути пораду, отримати консультацію і навіть просто психологічну підтримку. Покладати це завдання лише на сімейних лікарів було б неправильно. Вони і так часто перевантажені", - вважає Радуцький.

Ще один крок - обов’язкові тести для тих, хто відмовляється вакцинуватись, як планують зробити в Ізраїлі, зокрема, щодо працівників бюджетної сфери. "Я не впевнений, що Україна наразі готова копіювати досвід Ізраїлю. Але принаймні обговорення та розробка таких змін до законодавства може стимулювати громадян не відмовлятись від щеплення", - зауважив Радуцький.

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Наступне - щоденна публікація статистики щодо щеплення. "Всю інформацію щодо проходження вакцинації потрібно зробити максимально прозорою. Українці повинні бачити, що не лише в країнах ЄС, США чи Ізраїлі вакцина не викликає ускладнень. А перші вакциновані українці почувають себе абсолютно нормально", - додав депутат.

Окрім того, голова профільного комітету ВР пропонує запровадити податкові пільги для підприємств. "Позиція Президента України полягає у тому, що держава забезпечить безоплатне щеплення всіх громадян країни. Але я вважаю, ми повинні стимулювати наших підприємців проводити вакцинацію власних трудових колективів в межах програм корпоративної соціальної відповідальності. По-перше, це дозволить значно скоріше завершити кампанію з вакцинації. По-друге, значно більший відсоток людей погодиться вакцинуватись, якщо організацією щеплення буде займатись їхнє підприємство чи роботодавець", - акцентував Радуцький. Він також повідомив, що комітет розробляє законопроєкт для стимулювання добровільного медичного страхування, який передбачатиме додаткові пільги для роботодавців, які забезпечують працівників полісами ДМС.

Радуцький також заявив, що вважає за доцільне позачергово вакцинувати журналістів. "Журналісти – це наші лідери думок. Якщо ми запропонуємо їм пройти щеплення у перших хвилях, для того щоб розповісти про це суспільству – значно зменшимо кількість скептиків серед населення", - резюмував він.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві охорони здоров'я очікують, що наступного тижня Україна отримає вакцини виробництва компаній Pfizer і AstraZeneca.