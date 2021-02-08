Зеленський готовий вакцинуватися разом з військовими на передовій

Президент Володимир Зеленський готовий вакцинуватися разом з українськими військовими просто на лінії розмежування.

Про це, передає Укрінформ, заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, повідомляє офіційний сайт партії "Слуга народу".

«Ми бачили, як це робив прем’ер-міністр Ізраїлю, як це робив обраний президент США, і я вітаю рішення нашого Президента вакцинуватися з військовими», – сказав Радуцький.

При цьому голова комітету запевнив, що в Україну поставлятимуться тільки якісні вакцини, а суперечки, яка з них безпечніша, за його словами, – це лише елемент гібридної війни.

«В Україні ми відчуваємо гібридну війну, яку проти нас веде одна країна. І сьогодні боротьбу за те, якою саме вакциною вакцинуватися, я вважаю елементом такої війни. Ми розуміємо, що це великі гроші, і розпочата кампанія здійснюється за допомогою рупорів цієї країни», – вважає Радуцький.

Він відзначив, що в Україну поставлятимуться тільки перевірені вакцини.

«Ми не ввеземо сюди вакцину, яка не є якісною або недозволеною у країнах ЄС, ми це гарантуємо», – заявив Радуцький.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" заявив, що готовий особистим прикладом показати людям, що вакцинація важлива, безпечна і потрібна.

"Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, вона безпечна, вона потрібна", - сказав Зеленський.