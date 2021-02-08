Ляшко розповів, коли вакцинують Зеленського та Кабмін

Перші особи держави можуть вакцинуватися від COVID-19 на другому етапі плану імунізації населення від коронавірусної хвороби.

Про це на пресконференції у рамках форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Президент як верховний головнокомандувач попадає на вакцинацію в другому етапі. ... Також на другому етапі у нас зазначені особи, які виконують критичні для держави функції, тому Прем'єр-міністр і міністри можуть спокійно вакцинуватися, навіть і без зміни дорожньої карти. Таке ми бачимо скрізь — лідери показують одними з перших проведення щеплень тими імунобіологічними препаратами, які надалі масово використовуються для вакцинації населення тих країн, які вони очолюють”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що кілька етапів вакцинації від COVID-19, які визначив у своєму плані Кабінет міністрів можуть проводитися паралельно, за умови постачання достатньої кількості вакцин від COVID-19 в Україну.