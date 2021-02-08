В Україні є майже шість мільйонів експрес-тестів на коронавірус - Ляшко

В Україні є 5,9 млн експрес-тестів для визначення наявності коронавірусу в організмі людини.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив під час спілкування з журналістами в межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо понад 60 тисяч ліжок, які готові приймати хворих з коронавірусом. Ми маємо понад 56 тисяч ліжок з киснем, які готові рятувати життя українців. Ми потужно можемо робити ПЛР-тестування - близько 100 тисяч (тестів - ред.) на добу. У нас сьогодні є сертифіковані ВООЗ експрес-тести для визначення наявності коронавірусу в організмі людини біля ліжка хворого впродовж 15 хвилин. Таких тестів у нас 5,9 млн штук", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що кампанія імунопрофілактики в Україні має розпочатися в лютому, і наголосив, що вакцинація буде добровільною та безоплатною.

Як повідомляв Укрінформ, в межах глобальної ініціативи COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини від COVID-19. В середині лютого в Україну буде поставлено 117 тис. доз вакцини BioNTech /Pfizer.

COVAX також підтвердила Міністерству охорони здоров’я постачання вакцини виробництва компанії AstraZeneca у кількості від 2 млн 100 тис. до 3 млн 700 тис. доз. протягом І-ІІ кварталів 2021 року.

Окрім того, Україна подаватиме додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини виробництва компанії Pfizer, які заплановано отримати у ІІ кварталі 2021 року.