В Україні є можливість робити до 5 мільйонів COVID-щеплень щомісяця – Ляшко

Система охорони здоров'я в Україні дозволяє робити близько 5 млн щеплень від коронавірусу щомісяця.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ.

«Якщо ми прорахуємо спроможність нашої системи охорони здоров'я, то ми можемо робити близько 5 млн щеплень щомісяця. Це без залучення кабінетів щеплень, які використовуються для рутинних щеплень. Тобто щоб не порушити календар щеплень. Якщо у нас буде нормальна кількість вакцини, і буде ажіотаж, і буде бажання, то ми в принципі можемо долучити ще орієнтовано 5 млн щеплень. Головне підготувати систему охорони здоров'я», - зазначив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, в лютому Україна отримає від COVAX першу партію вакцини виробництва Pfizer-BioNTech у кількості 117 тис. доз. У наступних поставках очікуються вакцини виробництва AstraZeneca/Oxford. Вакцинація має розпочатися з 15 лютого і відбуватиметься в 5 етапів. На першому з них планується вакцинувати понад 300 тис. осіб.

В Україні станом на 5 лютого лабораторно підтвердили 1 237 169 випадків коронавірусу, з них за добу – 4 923.

Фото: Belga