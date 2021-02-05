В Україні не буде примусової COVID-вакцинації медиків – Ляшко

Жодної примусової вакцинації медичних працівників від коронавірусу в Україні не планується.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ.

«Ніякої примусової вакцинації не буде, тільки добровільна. Якщо десь будуть сигнали, що знімають премії та доплати за те, що люди не вакцинуються, або не пишуть пояснювальну, будь ласка, сигналізуйте про це нам, ми будемо комунікувати з ким потрібно і говорити з вашими управлінцями, що це неприпустимо», - заявив Ляшко.

Водночас він відзначив, що вакцинація потрібна медичним працівникам, тому ті, хто підписав відмову від щеплення, повинні ще раз про це подумати.

Як повідомляв Укрінформ, в лютому Україна отримає від COVAX першу партію вакцини виробництва Pfizer-BioNTech у кількості 117 тис. доз. У наступних поставках очікуються вакцини виробництва AstraZeneca/Oxford. Вакцинація має розпочатися з 15 лютого і відбуватиметься в 5 етапів. На першому з них планується вакцинувати понад 300 тис. осіб.

В Україні станом на 5 лютого лабораторно підтвердили 1 237 169 випадків коронавірусу, з них за добу – 4 923.