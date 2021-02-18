У Фінляндії виявили нову мутацію з рисами «британського» й «африканського» штамів

Фінські науковці виявили нову мутацію коронавірусу, наділену властивостями як «британського», так і «південноафриканського» штамів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Раніше невідому мутацію SARS-CoV-2 виявили фахівці фінської лабораторії Vita Laboratoriot Oy спільно з ученими Інституту біотехнології Гельсінського університету.

Як уточнюється, штам, названий Fin-796H, знайшли в одному зі зразків, узятих у Південній Фінляндії.

За даними дослідників, він має риси і «британського», і «південноафриканського» штамів, а «мутації в цьому варіанті ускладнюють виявлення коронавірусу як мінімум одним з-поміж рекомендованих ВООЗ ПЛР-тестів».

Проте, зазначає DW, за словами фінських фахівців, причин для паніки немає, оскільки більшістю практикованих тестів цей варіант вірусу розпізнається.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року в ПАР зафіксували новий штам коронавірусу.

Науковці припускають, що він може бути витривалішим до вакцини, а також частіше заражати людей, які вже перехворіли на COVID-19.

Приблизно тоді ж таки нову мутацію коронавірусу виявили й у Великій Британії. За даними ВООЗ, цей штам поширився вже в 94 країнах.

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