У Фінляндії виявили нову мутацію з рисами «британського» й «африканського» штамів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
Раніше невідому мутацію SARS-CoV-2 виявили фахівці фінської лабораторії Vita Laboratoriot Oy спільно з ученими Інституту біотехнології Гельсінського університету.
Як уточнюється, штам, названий Fin-796H, знайшли в одному зі зразків, узятих у Південній Фінляндії.
За даними дослідників, він має риси і «британського», і «південноафриканського» штамів, а «мутації в цьому варіанті ускладнюють виявлення коронавірусу як мінімум одним з-поміж рекомендованих ВООЗ ПЛР-тестів».
Проте, зазначає DW, за словами фінських фахівців, причин для паніки немає, оскільки більшістю практикованих тестів цей варіант вірусу розпізнається.
Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року в ПАР зафіксували новий штам коронавірусу.
Науковці припускають, що він може бути витривалішим до вакцини, а також частіше заражати людей, які вже перехворіли на COVID-19.
Приблизно тоді ж таки нову мутацію коронавірусу виявили й у Великій Британії. За даними ВООЗ, цей штам поширився вже в 94 країнах.
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