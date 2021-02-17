Єврокомісія представила план протидії новим штамам коронавірусу

Єврокомісія запропонувала провести заходи з підготовки Європи до загроз, викликаних появою нових мутацій коронавірусу.

Єврокомісія представила концепцію «HERA Incubator» - програми в рамках Європейського агентства з надзвичайної готовності та відповіді (HERA), яка має поєднати зусилля науковців, промисловості, державного та недержавного секторів з розробки і виробництва вакцин нового покоління. Цю нову програму в Брюсселі під час пресконференції за підсумками засідання Колегії Єврокомісії представила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Маємо збільшення кількості випадків COVID-19, що спричинені новими варіантами вірусу, які з’являються в Європі та світі. Дотепер вакцини, ухвалені для використання в ЄС, були ефективними проти цих нових різновидів. Але ці варіанти є більш заразними, тож вони можуть призвести до нових захворювань та появи ще більшої кількості варіантів інфекції, які можуть бути стійкими до існуючих вакцин», - зауважила президент Єврокомісії.

Вона нагадала, що такі нові мутації були виявлені у Великій Британії, Південній Африці та Бразилії, і їх поява потенційно може призвести до перегляду всієї парадигми глобальної боротьби проти COVID-19.

«Протягом минулих тижнів у країнах ЄС спостерігалося суттєве зростання кількості випадків коронавірусу, що були спричинені новими штамами. Найбільш цінним зараз є час. Саме тому ми представляємо «HERA Incubator». Це новий вид державно-приватної співпраці, яка поєднує ресурси, знання та зусилля промисловості, наукової та дослідницької спільноти, усього сектору охорони здоров’я, органів державної влади та регуляторів», - наголосила дер Ляєн.

Вона зауважила, що головна мета нової ініціативи – скористатися об’єднаною силою ЄС, щоб знайти шляхи ефективної протидії наступній фазі коронавірусу, від раннього виявлення нових варіантів до масового виробництва вакцин, якщо буде необхідність у таких вакцинах другого покоління або другого рівня.

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Президент Єврокомісії зауважила, що ця робота будуватиметься на основі вже набутого досвіду у розробці та виробництві вакцин, включаючи всі досягнення та «вузькі місця». З урахуванням цього досвіду ініціатива «HERA Incubator» фокусуватиме увагу на 5 пріоритетах.

Перший напрямок – це збільшення обсягів та прискорення досліджень геному вірусу в усіх країнах ЄС, щоб швидко виявляти нові різновиди вірусу, притаманні їм прояви та розробляти ефективні заходи протидії.

Другий напрямок – за потреби наукова спільнота має бути готовою до адаптації вже існуючих вакцин до протидії новим мутаціям вірусу та мати ресурси для таких досліджень.

Третій напрямок роботи стосується запровадження скоординованої системи клінічних досліджень, щоб шукати та запроваджувати найбільш ефективні засоби проти інфекції із опорою на фактологічні дані. З цією метою Єврокомісія оголосила про започаткування так званої Європейської мережі клінічних випробувань, яка дозволить краще координувати цю діяльність та обмінюватися інформацією.

Четвертий напрямок стосується уточнення нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я, що має надати Європейському медичному агентству (ЕМА) можливість швидко здійснювати регуляторне схвалення нових вакцин та сертифікацію відповідних виробничих потужностей.

П’ятий напрямок - це розвиток промислової бази для виробництва вакцин, як тих, що вже існують, так і нових, якщо у цьому виникатиме необхідність.

За словами дер Ляєн, за всіма напрямками Єврокомісія здійснюватиме координацію та надаватиме організаційну і фінансову підтримку. Зокрема, на проєкти досліджень щодо нових різновидів коронавірусу Єврокомісія мобілізує 150 мільйонів євро.

Вдосконалення також потребують ринкові механізми доставки вакцин проти COVID-19, щеплення проти якого у перспективі мають не дуже відрізнятися від традиційних щеплень проти грипу, що масово здійснюються в країнах ЄС кожного року.

Як повідомлялося, особливе занепокоєння в країнах ЄС викликає швидке поширення нових мутацій коронавірусу, зокрема його «британського», «бразильського» та «південноафриканського» різновидів, які є більш заразними та стійкими до дії вакцин. Станом на 17 лютого у зв’язку з такою ситуацією 11 країн Євросоюзу змушені поновити прикордонний контроль та обмежити всі «несуттєві» подорожі всередині ЄС.

За даними Worldometer, у світі станом на 17 лютого виявлено 110 035 633 випадки зараження коронавірусом, з них 2 429 811 летальних. Одужали 84 851 754 особи.