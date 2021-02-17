Єврокомісія підписала контракт на поставку ще 300 мільйонів доз вакцини Moderna

Єврокомісія сьогодні підписала другий контракт із компанією Moderna на постачання додаткових 300 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками засідання колегії Єврокомісії повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я рада повідомити, що сьогодні Єврокомісія ухвалила другий контракт з компанією Moderna, для закупівлі 300 мільйонів додаткових доз вакцини її виробництва проти COVID-19. Це добра новина», - зазначила президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, у січні поточного року Європейське медичне агентство (ЕМА) надало ринкову авторизацію на території Європейського Союзу для вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Модерна. У листопаді минулого року Єврокомісія уклала з компанією Moderna перший форвардний контракт на постачання 160 мільйонів доз вакцини.

Представники компанії Moderna нещодавно заявили про ефективність цієї вакцини проти нових штамів коронавірусу.

Вакцина Moderna є однією з трьох вакцин проти коронавірусу, поряд із Pfizer і BioNTech та AstraZeneca, які були визнані ЕМА як «безпечні та ефективні».

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