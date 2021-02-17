Єврокомісія підписала контракт на поставку ще 300 мільйонів доз вакцини Moderna

Єврокомісія підписала контракт на поставку ще 300 мільйонів доз вакцини Moderna

Укрінформ
Єврокомісія сьогодні підписала другий контракт із компанією Moderna на постачання додаткових 300 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками засідання колегії Єврокомісії повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я рада повідомити, що сьогодні Єврокомісія ухвалила другий контракт з компанією Moderna, для закупівлі 300 мільйонів додаткових доз вакцини її виробництва проти COVID-19. Це добра новина», - зазначила президент Єврокомісії.

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Як повідомлялося, у січні поточного року Європейське медичне агентство (ЕМА) надало ринкову авторизацію на території Європейського Союзу для вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Модерна. У листопаді минулого року Єврокомісія уклала з компанією Moderna перший форвардний контракт на постачання 160 мільйонів доз вакцини.

Представники компанії Moderna нещодавно заявили про ефективність цієї вакцини проти нових штамів коронавірусу.

Вакцина Moderna є однією з трьох вакцин проти коронавірусу, поряд із Pfizer і BioNTech та AstraZeneca, які були визнані ЕМА як «безпечні та ефективні».

Фото: Jakub Porzycki | NurPhoto | Getty Images

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