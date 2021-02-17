Pfizer і BioNTech поставлять до Євросоюзу ще 200 мільйонів доз COVID-вакцини

Компанії Pfizer і BioNTech підписали з Європейським Союзом угоду на поставку ще 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

У заявах компаній йдеться, що ці 200 млн доз йдуть додатково до спочатку замовлених 300 мільйонів. Вони будуть доправлені цього року, з них близько 75 мільйонів - у другому кварталі.

Як зазначається, виконавча комісія ЄС має право запросити ще 100 мільйонів доз.

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Вакцина від Pfizer і BioNTech була першою з трьох вакцин, схвалених для використання в ЄС. Дві інші вакцини, схвалені ЄС, виробляються компаніями Moderna і AstraZeneca.

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