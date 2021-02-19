Ляшко заявляє, що Україна отримає якісні й безпечні COVID-вакцини

Вакцини проти коронавірусу, які отримає Україна для проведення масового щеплення, будуть безпечними, якісними й ефективними.

Про це головний санітарний лікар, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив у програмі «Свобода слова Савіка Шустера», передає Укрінформ.

«Вакцина в Україні буде, вона буде безпечною, якісною й ефективною. Іншу вакцину в Україну не завезуть. Дозволять її використовувати тільки після того, як вона буде зареєстрована в Україні, матиме українську інструкцію і буде дозволена вітчизняним регулятором до запуску і до вакцинації», - повідомив Ляшко.

За його словами, зараз у нашій державі на реєстрації перебувають три вакцини: Pfizer, AstraZeneca і Sinovac.

Ляшко наголосив, що AstraZeneca надійде до України «найближчим часом».

«Дату я зараз не скажу, поки чітко вона не буде завантажена в літак і літак не вилетить і не скажуть, що літак прилітає. Але чітко скажу: якщо літак прилітає до 16:00 дня Х, то з наступного дня машини виїжджають у 25 обласних центрів, шість із них отримають вакцину в перший день, 19 – на наступний день», - уточнив заступник глави МОЗ.

Він додав, що разом із вакцинами приїдуть шприци та бокси для їх безпечної утилізації – «щоб, зокрема, не могли використовувати повторно шприци».

Своєю чергою народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявив, звертаючись до представника ОПЗЖ Юрія Бойка: «Можу сказати, якої вакцини не буде, - у нас точно не буде російської вакцини «Спутник V».

Як відомо, очікувалося, що першою в Україну буде поставлена вакцина Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX. 11 лютого заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що першою в Україну може надійти вакцина AstraZeneca, закуплена за кошти державного бюджету.

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18 лютого ЮНІСЕФ в Україні повідомив, що вакцину Pfizer можуть доставити наприкінці лютого - на початку березня. У І–ІІ кварталі 2021 року очікується постачання в рамках COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин AstraZeneca.

Окрім цього, Україна уклала контракти на постачання 12 млн доз вакцин, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).