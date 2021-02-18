Степанов вилетів до Індії на перемовини з виробником вакцин Serum Institute

Глава МОЗ Максим Степанов вилетів до Індії на перемовини з Serum Institute of India, зокрема вони будуть стосуватися поставок додаткових доз вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Як передає Укрінформ, про це Степанов написав у Фейсбуку.

"Київ - Дубай - Делі - Пуне. Через 17 годин буду в пункті призначення – Пуне. Готуємось до перемовин з найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute of India. На жаль, пандемія буде світовою проблемою кількох наступних років. Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз. Тому основна задача – до вже законтрактованих 12 млн доз досягти прямих домовленостей на поставку додаткових об’ємів вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax в 2021-2022 році безпосередньо з виробником", - написав Степанов.

Він додав, що відправку першої партії вакцин проконтролює на місці.

Як повідомляв Укрінформ, раніше очікувалося, що першою в Україну буде поставлена вакцина Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. 11 лютого заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що першою в Україну може бути доставлена вакцина Oxford/AstraZeneca, закуплена за кошти державного бюджету.

18 лютого ЮНІСЕФ в Україні повідомив, що вакцину Pfizer можуть доставити наприкінці лютого - на початку березня. У І–ІІ кварталі 2021 року очікується постачання в рамках від COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca.

Окрім цього, Україна уклала контракти на постачання їй 12 млн доз вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Фото: Максим Степанов, Фейсбук