Степанов запевнив, що вакцинація почнеться в лютому

Вакцинація від коронавірусу в нашій країні не почалася 15 лютого, як намічалося раніше, оскільки затрималася поставка першої партії вакцини Pfizer.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

Він нагадав, що інфраструктура була повністю готова до початку вакцинації 15 лютого.

"Зрозуміло, що ґрунтувалися всі наші переконання, виходячи з тих контрактів, які укладені, зобов'язань, які взяли компанії, зокрема і COVAX, яка чітко сказала, що 117 тис. доз Pfizer надійдуть у середині лютого. Виникли певні бюрократичні процедури, я маю на увазі в COVAX, які затримали прихід цієї вакцини. Ми розраховуємо, виходячи з тих повідомлень, які отримали від COVAX, на кінець лютого на поставку цих 117 тис. доз", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що до кінця тижня в Україну мають прибути перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca.

Він запевнив, що Україна "точно почне вакцинацію в лютому".

"Гарантовано, я в цьому впевнений. З приводу конкретної дати можу сказати: приїжджає вакцина, і наступного дня ми починаємо... Це саме вакцина AstraZeneca, яка виробляється Serum Institute в Індії. Ми дійсно отримали всі документи на реєстрацію вакцин - Pfizer, AstraZeneca і Sinovac. Думаю, ми досить швидко зареєструємо ", - відзначив Степанов.

За його словами, "у світі не існує аптеки вакцин, куди просто можна було прийти міністру, взяти купити цю вакцину і привезти".

"Вакцина не стоїть у мене в холодильнику, кабінеті, яку я не хочу дати 15 числа. Виходячи з того, які терміни ми одразу ставили щодо вакцинації, ми завжди говорили, що це в нас починається в березні, потім зрозуміли, що зможемо отримати в лютому. І ми відразу повідомили, коли отримаємо", - пояснив очільник МОЗ.

Як повідомлялося, у фракції "Слуга народу" не виключають обговорення питання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова в разі провалу вакцинації від COVID-19.