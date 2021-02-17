В Україні вакцинацію рекомендують відкласти на пів року тим, хто перехворів на COVID-19

Перенесена коронавірусна хвороба не є протипоказанням для вакцинації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу в Івано-Франківську сказав головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Перенесена коронавірусна хвороба в анамнезі не є протипоказом для вакцинації», - зазначив Ляшко.

Він закликав усіх, хто перехворів на COVID-19, вакцинуватися після консультації з сіменем лікарем. Водночас Ляшко зауважив, що для таких пацієнтів вакцинація поки що буде обмеженою.

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«Національна технічна група експертів прийняла рішення в умовах обмеженого доступу до вакцини, а це перші етапи після її доставки в Україну, тим, хто переніс коронавірус, рекомендовано відтермінувати перше щеплення на 6 місяців», - зазначив Ляшко.

За його словами, таке рішення ухвалено виключно для того, щоб людина, яка вже захищена від COVID-19 через перенесену хворобу, дала можливість спершу вакцинуватись тим, хто у групі ризику.

Ляшко уточнив, що 117 тис. доз вакцини Pfizer Україна була готова прийняти 15 лютого. Але через бюрократичні процедури цей термін перенесли.

Як повідомляв Укрінформ, в Івано-Франківську область через високе зростання захворювання на коронавірус приїхав головний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Учора він оглянув два медзаклади, де приймають хворих із коронавірусом: обласну інфекційну та обласну клінічну лікарні. Також 17 лютого він взяв участь у засіданні обласної комісії ТЕБ і НС.