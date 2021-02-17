В Україні продовжили карантин до 30 квітня

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні уряду сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми пропонуємо продовжувати на території термін дії карантину до 30 квітня 2021 року. Згідно з нашими розрахунками, до 30 квітня точно ми повинні жити в карантинних обмеженнях. Ми пропонуємо встановити на території України адаптивний карантин з запровадженням рівнів епідемічної небезпеки. Пропонуємо поділ на 4 рівні: зелений, жовтий, помаранчевий та червоний”, - сказав Степанов.

За словами Степанова, зелений рівень — той показник, якого необхідно досягти, щоб розглянути питання перегляду або скасування карантинних обмежень.

Умова його досягнення — рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менше 13 регіонів не буде перевищувати 50% епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону відповідно до порядку проведення епіднагляду за ГРВІ. Другий показник — коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР та визначення антигену SARS-n-CoV-2.

Ці показники, за словами Степанова, обрані через те, що багато людей не звертаються за тестуванням на COVID-19, а їх захворювання позначається як гостра респіраторна хвороба, у випадку якщо вони звертаються до лікаря.

На жовтому рівні, який зараз встановлено базовим для всієї країни, діють обмеження, до яких країна повернулася після жорсткого карантину 8-25 січня.

Наразі за словами Степанова, зроблено кілька послаблень: дозволено проведення масових, культурних, спортивних заходів при забезпеченні для однієї особи 4 кв. м площі або заповненості залів до 50%.

Буде дозволено відвідування закладів освіти групами більше, ніж 20 осіб.

Дозволено проведення матчів командних ігрових видів спорту з вболівальниками, але з обмеженням кількості заповнених місць.

Дозволяється працювати закладам громадського харчування до 24 години (раніше — до 23).

На помаранчевому рівні, зі словами Степанова, не передбачено встановлення додаткових карантинних обмежень.

“Він, як світлофор, сигналізує про потенційну небезпеку, тобто про наближення регіону до червоного рівня епіднебезпеки”, - уточнив Степанов.

Перехід на помаранчевий рівень відбуватиметься за умови перевищення хоча б одного з показників рівнів епіднебезпеки.

Такими показниками є:

завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у закладах охорони здоров’я, що лікують пацієнтів на COVID-19 понад 60%;

кількість тестувань методом ПЛР та експрес тестами на визначення антигену до COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення менш як 300;

кількість госпіталізації пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення понад 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування методом ПЛР або визначення антигену до COVID-19 понад 20%;

зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом понад 50%;

зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівняні з попереднім аналогічним періодом понад 50%.

Рішення про перехід на помаранчевий рівень регіону буде прийматися керівником робіт з подолання надзвичайних ситуацій

На помаранчевому рівні місцеві органи самоврядування можуть вводити додаткові обмежувальні заходи.

Перехід регіону на червоний рівень епіднебезпеки буде відбуватися у випадку перевищення двох показників протягом трьох днів поспіль.

На червоному рівні вводяться жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, заборона діяльності закладів громадського харчування, роботи ТРЦ та розважальних закладів, робота закладів освіти, окрім дитячих садочків та початкової школи, робота непродовольчих ринків, спортивних закладів.

На червоному рівні буде дозволено роботу фінансових установ, аптек, ветеринарних установ, продовольчих магазинів.

Вводитися червоний рівень буде через рішення державної комісії ТЕБ та НС протягом 48 годин після його запровадження.

"Постанова набирає чинності з 24 лютого 2021 року, крім абзацу 10 пункту 4, пункту 2, змін затверджених цією постановою. Ці пункти стосуються матчів командних ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів, з глядачами не більше як 50%. Цей пункт набирає чинності з 18 лютого 2021 року", - сказав Степанов.

Постанова ухвалена з доопрацюванням в одноденний термін.

За словами Степанова, стратегія боротьби з COVID-19, яку обрав Кабмін, допомогла зберегти життя українців.

"Вся наша стратегія, яка була до цього дня — той адаптивний карантин, який був улітку, потім посилені карантинні заходи, які були восени, жорсткий карантин, який ми вводили у січні — дала свій результат. ...один із головних результатів цієї боротьби - кількість життів, які нам вдалося врятувати, зокрема й завдяки нашим лікарям, й завдяки обраній стратегії”, - сказав Степанов.

За його словами, Україна зараз знаходиться на 34 місці в Європі по смертності від COVID-19 на 1 млн населення.

Також Степанов повідомив, що станом на початок лютого система охорони здоров'я налічує понад 67 тисяч ліжок для госпіталізації хворих на коронавірусну хворобу та з підозрою на неї, із них понад 57 тисяч забезпечені киснем. Для порівняння міністр навів спроможність медичної системи станом на лютий 2020 року: 12 тисяч ліжок, які були відведені під госпіталізацію інфікованих, з яких 3,5 тисячі були забезпечені киснем.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 лютого лабораторно підтверджено 1 280 904 випадки COVID-19, з них за добу – 4 286.