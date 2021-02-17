Ткаченко закликає ходити в церкву і кіно, але не забувати про карантин

Україна з наступного тижня повертається до моделі адаптивного карантину, тому українці можуть відвідувати заклади культури та користуватись культурно-креативними послугами, але не забувати про певні обмеження.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Що це означає для сфери культури, креативних індустрій та релігійних установ? За дії «жовтої», пом'якшеної, зони дозволено проведення масових (культурних, розважальних, релігійних, рекламних та інших) заходів (у тому числі із розміщення учасників стоячи) за участю: до 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі); наповненістю залів до 50% місць у кожному залі», - зазначив глава МКІП.

Крім того, додав Ткаченко, можна приймати відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури, іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю залів до 50% місць у кожному залі (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, у т.ч. для груп із 2 осіб). Діяльність готелів та санаторно-курортних закладів дозволена.

«А отже, продовжуємо відвідувати заклади культури та користуватись культурно-креативними послугами. Але пам’ятаємо, що залежно від епідемічної ситуації в областях можуть встановлюватись різні карантинні обмеження. Нагадую, що є чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення. Тому обов’язково дотримуйтесь карантинних вимог», - підкреслив він.

За даними Ткаченка, з 24 лютого по всій території України почне діяти жовта, спрощена зона карантинних обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін вирішив повернути адаптивний карантин і знову поділити Україну на зони.

Раніше в країні вже діяла модель адаптивного карантину, тобто обмежувальні заходи пом’якшувалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні. Водночас 11 листопада 2020 року уряд відмовився від адаптивного карантину і ухвалив рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

Станом на 17 лютого в Україні лабораторно підтверджено 1 280 904 випадки COVID-19, з них за добу – 4 286.