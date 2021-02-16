Ткаченко закликає не віддавати Росії Гоголя та Малевича: Вони - наш культурний спадок

Україна повинна поборотися з Росією за свою культурну спадщину, зокрема за Гоголя і Малевича. Їхні імена мають функціонувати в нашому культурному та інформаційному просторі.

Як передає Укрінформ, таке переконання висловив у інтерв’ю «ВВС NEWS Україна» міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Міністр зазначив, що ми свого часу віддали дуже багато нашої культурної спадщини, яку вивезли в Росію, причому не тільки фізично.

"Мені нещодавно показувати томик російського історика Таїрової - просто каталог нашого спадку, який перебуває в Москві й Петербурзі. Це ціла книжка - під час Другої світової війни з наших музеїв вивезли тисячі картин. Але ми віддавали і імена, які безперечно належать українцям. Достатньо сказати про Малевича і Гоголя, які без сумніву є українськими авторами. Той же Малевич про це постійно говорив. Але росіяни всюди говорять, що це російський художник. Ми повинні говорити про тих, хто виріс тут, в Україні, пишатися тим, що Україна була різноманітна, хай навіть вони писали російською мовою», - сказав Ткаченко.

Він додав, що «навіть Чехов мав сентименти з приводу України і схвально відгукувався про Україну, не тільки коли жив в українському Таганрозі (до 1925 року Таганрог належав УССР - ред.), а й в українському Криму». Проте, чи включати Чехова до програми української літератури, «це питання дискусійне».

«… Для початку треба вирішити питання хоча б із Гоголем. Тому що, наприклад, зараз "Тарас Бульба" входить до програми української літератури, а всі інші його твори - в зарубіжній. І це неспівпадіння, цей дисонанс з приводу всього різноманіття нашої спадщини…» - зазначив міністр.

А на запитання, чи Микола Гоголь повинен бути в підручниках з української літератури, Ткаченко відповів: «Я вважаю, що так».