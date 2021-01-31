Культурна спадщина: експерт каже, що яворівський пиріг є національним надбанням двох країн

Яворівський пиріг, який планують в цьому році внести до списку нематеріальної культурної спадщини України, зареєстрований на державному рівні в Польщі, як національне надбання під назвою «білгорайський».

Про це в інтерв’ю Укрінформу, розповіла кулінарна блогерка, дослідниця української кухні Маріанна Душар.

«Яворівський пиріг властивий території Розточчя: воно починається біля Львова і йде смугою на північний захід і доходить до Білгорая та Любліна. І ось на всій цій території і навіть трішки ширшій, печуть пиріг із дріжджового тіста з начинкою з картоплі та гречки. Попри велику кількість видозмін він є легко впізнаваним по обидва боки кордону, тільки в нас він називається яворівський, а в Польщі – білгорайський. Яворівський може бути закритий або відкритий, білгорайський зазвичай відкритий. Обидва можуть бути пісними або із додаванням шкварок чи сиру. І він є дуже поширеним та любленим», - розповіла дослідниця.

Душар пригадує, як свого часу їздила в гастротур польськими еко-садибами Розточчя, у всіх в меню був присутній білгорайський пиріг. Це добрий приклад, як на локальному продукті можна заробляти.

«Ми ж, на жаль, поки що цього не робимо. Я бачила скоріше винятки, коли в наших пекарнях чи ресторанах у меню є яворівський пиріг. Ну і оця справа з внесенням до нематеріальної культурної спадщини: білгорайський пиріг вже давно у списках культурної спадщини Польщі, у нас же цей процес іде вкрай повільно. Не маю пояснення, чому так. Просто прикро, що ми не цінуємо спадщини і не працюємо з тим, що маємо», - додала експертка.

Влітку 2020 року Укрінформ побував "Розточанських фестинах", присвячених яворівському пирогу. Знатні господині Яворівського району розповіли про особливості приготування, а влада області обіцяла ініціювати надання національного статусу страві найближчим часом.

Як повідомлялося, наразі у переліку нематеріальної культурної спадщини України перебувають 18 об’єктів. До представницького списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО віднесені петриківський розпис, косівська мальована кераміка і козацькі пісні Дніпропетровщини.