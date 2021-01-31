Вареники з індичкою та журавлиною: як годує український ресторан у центрі Нью-Йорка

Американка українського походження Олеся Лев раз на два тижні проводить майстер-класи з ліплення вареників у ресторані «Веселка», що в центрі Нью-Йорку.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла гастрономічна блогерка Маріанна Душар, яка майже рік перебувала в США, щоб дослідити кухню української діаспори.

«У відомому українському ресторані «Веселка», що в центрі Нью-Йорка, можна пройти майстер-клас із ліплення вареників, який проводить Олеся Лев – американка українського походження – раз у два тижні. Його відвідують не лише українці, але й люди інших національностей», - розповіла дослідниця.

За її словами, в ресторані готують дуже цікаві поєднання начинок до вареників. На день подяки вони роблять вареники з індичкою і додають журавлиний соус, це як ілюстрація поєднання української та американської традицій.

Наприклад, деруни вони подають із лососем та яблучним соусом.

А загалом у «Веселці» велике різноманіття українських страв: голубці, бігус, кров’янка, печуть маківники і сирники.

«Коли таке відбувається в нас, то це норма, ми до цього звикли, а коли в центрі Нью-Йорка зустрічаєш таку багату українська кухню, то це «Вау!». І це дуже приємне відчуття – українська кухня в центрі столиці світу», - зазначила Душар.

Як повідомляв Укрінформ, американський журнал Esquire склав перелік «100 ресторанів, які Америці не можна втратити», до якого включив український ресторан Veselka («Веселка») в Нью-Йорку. Як зазначається на сайті ресторану, з 1954 року «Веселка» пропонує традиційну українську кухню в самому центрі району Іст-Віллідж.

фото: veselka.com