Esquire включив «Веселку» до переліку «100 ресторанів, які Америці не можна втратити»

Американський журнал Esquire склав перелік «100 ресторанів, які Америці не можна втратити», до якого включив український ресторан Veselka («Веселка») в Нью-Йорку.

Про це повідомляється на сайті часопису, передає Укрінформ.

«"Веселка" (Нью-Йорк): Як я нещодавно казав другові, якщо ми втратимо "Веселку", ми втратимо Нью-Йорк. Це якір Іст-Вілдж, найкрутіша закусочна на землі, цілодобово відкритий український осередок на ті моменти, коли змучена душа гостро потребує голубців, бефстроганов та вареників. Зараз "Веселка" нам потрібна як ніколи», - написав американський письменник і редактор Джефф Гордіньє, твори якого часто публікуються в різних американських журналах і газетах, включаючи Esquire і The New York Times.

Перед переліком ресторанів зазначається: «Що, якби ці місця зникли? Що, якби ти прокинувся завтра вранці і дізнався, що ця частина твого життя - і ця частина мовної спільноти твоєї громади – стерта?». Зауважується, що така загроза існувала упродовж 2020 року, оскільки COVID-19 залишив багато американських ресторанів, навіть авторитетних, на межі банкрутства. І ця загроза буде лише посилюватися, оскільки зима прогресує, і рестораторам доведеться відмовитися від трапези на відкритому повітрі, яка протягом кількох місяців дозволяла їм триматися на плаву.

У часописі зазначили, що «ми любимо ресторани тут, у Esquire», і висловили сподівання, що упродовж святкового сезону «ви розглянете можливість пожертв на Southern Smoke та Lee Initiative та інші організації, які допомагають працівникам ресторанів пережити кризу».

«Ми також сподіваємось, що ви піднімете тост за ці місця по всій країні - старі та нові, пошарпані та пишні - які ми вважаємо ресторанами, які Америка не може собі дозволити втратити. Тому що, якщо ми їх втрачаємо, ми втрачаємо тих, хто ми є», - написав Джефф Гордіньє.

У свою чергу, в «Веселці» подякували часопису за включення у цей престижний перелік.

Крім того, напередодні різдвяного Святвечора чудовий відеорецепт різдвяного борщу, яким пригощають мешканців і мешканок Нью-Йорка, подарували ресторан української кухні «Веселка», його шефкухар Дмитро Марценюк та голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно. Відеоролик розміщено на сторінці Міністерства культури та інформаційної політики України.

Фото: Veselka :: Beceлкa

Відео: Міністерство культури та інформаційної політики України