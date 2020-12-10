В японських магазинах можуть з’явитися борщ, вареники та кримськотатарські чебуреки

Японській мережі цілодобових магазинів Mini Stop, яка продає «котлету по-київськи», запропонували організувати продаж й інших українських традиційних страв – борщу, вареників та кримсько-татарських чебуреків.

Як передає Укрінформ, про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський у Фейсбуці.

«Історія з котлетами по-київськи мала своє продовження. До нас завітала делегація компанії Mini-Stop - дистриб'ютора цього продукту з подякою за медійну підтримку, завдяки якій обсяг продаж відчутно зріс. Однак говорили не про те, що вже зроблено, а про розвиток співпраці. Ми запропонували партнерам організувати продаж в їх мережі (нагадаю, це 1700 магазинів по всій Японії) кримсько-татарських чебуреків, борщу і вареників, а також українського органічного меду, джемів, солодощів», - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, з 4 грудня японська мережа цілодобових магазинів Mini Stop почала продавати українську «котлету по-київськи».

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Інформується, що при купівлі українського смаколика японці зможуть прочитати на пакуванні таке: «Це страва східноєвропейської країни Україна (столиця — Київ). Ця котлета — обсмажене куряче філе, в яке загорнуте вершкове масло”.

Загалом у японській мережі Mini Stop у жовтні налічувалося 1975 магазинів.