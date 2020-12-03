Котлету по-київськи продаватимуть в японській мережі магазинів

«З 4 грудня AT “Mini Stop” продаватиме традиційну українську страву, котлету по-київськи, адаптовану для зручного куштування, у наших крамницях Mini Stop в Японії”, — йдеться в повідомленні.

Інформується, що при купівлі українського смаколика японці зможуть прочитати на пакуванні наступне: «Це страва східноєвропейської країни Україна (столиця — Київ). Ця котлета — обсмажене куряче філе, в яке загорнуте вершкове масло”.

Своєю чергою посол України в Японії Сергій Корсунський висловив подяку компанії за цю новину.

«Дякуємо Mini Stop за те, що ви створили можливість для японців скуштувати українську смакоту. Завдяки вам усім українська культура поширюється в Японії. Дякую!”, — написав посол.

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Загалом у японській мережі Mini Stop у жовтні налічувалося 1975 магазинів.

Фото: ministop.co.jp