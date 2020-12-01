В Японії для туристів встановили панелі зі штучним інтелектом

Японська залізнична компанія East Japan Railway Co. встановила на кількох станціях електронні панелі, які працюють на основі штучного інтелекту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

Загалом встановлено 30 панелей на шести станціях у Токіо та префектурі Чіба. Тестовий період триватиме до січня наступного року.

Самі ж електронні панелі допомагатимуть туристам щодо різних запитань, а також зможуть вимірювати їхню температуру.

Панель, яка працює за підтримки штучного інтелекту, реагує на рухи пальця та голосові команди. Людям навіть не доведеться торкатися самого дисплею в часи пандемії коронавірусу.

Наразі панель доступна чотирма мовами – японською, англійською, китайською та корейською.

Як повідомляв Укрінформ, чоловік, який втратив зір близько 30 років тому, здійснив 5-кілометровий пробіг у Центральному парку Нью-Йорка завдяки штучному інтелекту компанії Google, який вказував напрям через навушники, під’єднані до смартфона.

Фото: Kyodo