В Японії для туристів встановили панелі зі штучним інтелектом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.
Загалом встановлено 30 панелей на шести станціях у Токіо та префектурі Чіба. Тестовий період триватиме до січня наступного року.
Самі ж електронні панелі допомагатимуть туристам щодо різних запитань, а також зможуть вимірювати їхню температуру.
Панель, яка працює за підтримки штучного інтелекту, реагує на рухи пальця та голосові команди. Людям навіть не доведеться торкатися самого дисплею в часи пандемії коронавірусу.
Наразі панель доступна чотирма мовами – японською, англійською, китайською та корейською.
Як повідомляв Укрінформ, чоловік, який втратив зір близько 30 років тому, здійснив 5-кілометровий пробіг у Центральному парку Нью-Йорка завдяки штучному інтелекту компанії Google, який вказував напрям через навушники, під’єднані до смартфона.
Фото: Kyodo