Роттердам запустив туристичний AR-маршрут деревами

У нідерландському Роттердамі два десятки найнезвичайніших дерев та їхні історії об'єднали в новому туристичному маршруті з доповненою реальністю (AR).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TheMayor.eu.

«Так само, як будівлі й пам'ятники, дерева можуть бути безмовними свідками важливих історичних подій, повсякденних моментів, сповнених радістю або сумом. Нідерландське місто Роттердам вирішило приділити належну увагу деяким зі своїх особливих дерев, запропонувавши інновацію, доступну як місцевим жителям, так і туристам», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий 4-кілометровий пішохідний маршрут під назвою Bomenroute («Маршрут деревами») проходить центром міста й охоплює 21 локацію. Він доступний через безкоштовний мобільний додаток MustSee.

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Упродовж 1,5-годинної прогулянки туристів супроводжує гід-голограма. Крім того, користувачам доступні історичні матеріали, архівні фотографії, старі кіноматеріали, а також 3D-матеріали.

Серед «героїв» маршруту – старі дерева, як-от платан на головній торговій вулиці Лейнбаан, який пережив бомбардування під час Другої світової війни. Є й більш сучасні атракції – наприклад, дерева на даху Depot Boijmans Van Beuningen – фондосховища художнього музею Бойманса-ван Бенінгена.

Фото: Ossip van Duivenbode/MVRDV