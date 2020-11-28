Музей історії Полтавської битви запросив туристів на штурм царських редутів

Відвідувачі Музею історії Полтавської битви отримали змогу "оживити" макет історичної баталії за допомогою технології доповненої реальності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці "Полтава туристична" в Фейсбуці.

"У музеї почала працювати технологія доповненої реальності, яка через планшет чи то смартфон відвідувача допомагає "оживити" т. з. "великий макет" Полтавської битви 27.06.1709 року, а саме – штурм шведською армією царських редутів. Автор сценарію – науковий співробітник музею Сергій Макаренко, розробник технології – Олег Голота", – йдеться в повідомленні.

Крім нової атракції, сьогодні в Музеї історії Полтавської битви також запроваджена низка інноваційних технологій. Серед них – сенсорний інформаційно-туристичний кіоск, експозиційний планшет для демонстрування історичних документів кін. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст., 25 аудіогідів п'ятьма мовами, близько 30 QR-кодів як в експозиції, так і на території музейного містечка.

Також зазначається, що 2020 року в музеї запрацювала надсучасна і поки що рідкісна в музейному середовищі України технологія з відповідним обладнанням для віртуальної реальності. Вона перетворює відвідувача на гарматника ХVІІІ століття епохи Великої Північної війни.

Однак усіма технологічними новинками ДІКЗ "Поле Полтавської битви" відвідувачі музею зможе скористатися на практиці під час послаблення карантинних обмежень і відновлення роботи музейного закладу на прийом туристично-екскурсійного обслуговування.

Реалізація вищезазначених проєктів стала можливою завдяки програмним зобов'язанням міської програми "Полтава туристична" на 2020 рік. Цей напрямок роботи у відділі туризму та культурної спадщини Управління культури департаменту культури, молоді та спорту Полтавської міськради називають пріоритетним у наступних роках впродовж терміну дії галузевої програми – до 2026 року.