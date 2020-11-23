На Полтавщині з’явилися два «смачні» музеї – борщу та хліба

У селі Опішня на Полтавщині відкрили перший в Україні Музей звареного борщу та Музей живого хліба в межах етнофестивалю "Живий хліб".

Як передає Укрінформ, про це повідомила організаторка фестивалю та засновниця музеїв, етнологиня Олена Щербань на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Почали святкувати відкриття наших двох музеїв: Музею живого хліба та Музею звареного борщу. Зараз також будемо відкривати "Школу прядіння", – оголосила організаторка під час відеотрансляції .

Музеї створено на базі етносадиби "Лялина світлиця" в Опішні, власницею якої є Олена Щербань. Вона обіцяє щодня дивувати гостей новим рецептом борщу, яких знає щонайменше 365. Серед них – весільний, поминальний, зимовий, літній, білий, коричневий та багато інших. Рецепти господарка збирала по всій Україні, але найбільше – саме з Центральної України.

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Експонатами музею борщу стали квашена та маринована капуста, свіжий та консервований буряк, цибуля у вінку та часник у пучку. Також тут є глиняні горщики та справжня піч, в яких готується страва.

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Значну увага приділено також створенню живого хліба – тут його виготовляють без дріжджів – на заквасці з пророщених зерен пшениці, жита, хмелевій заквасці.

"Усі охочі зможуть дізнатися більше цікавих фактів про українську традиційну страву, її різновиди, техніки приготування, а також загальні традиції України, її культуру та гастрономію", – розповіла організаторка напередодні свята.

Під час фестивалю "Живий хліб" у "Лялиній світлиці" пройшли майстер-класи з випікання живого хліба, прядіння, ляльки-мотанки та народного співу.

Крім того, щороку Олена Щербань проводить в Опішні гастрофестиваль "Борщик у глиняному горщику".

Як повідомляв Укрінформ, експертна рада питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики рекомендує відомству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини український борщ та ще 4 елементи.

Фото: зі сторінки Олени Щербань у Фейсбуці, Суспільне Полтава