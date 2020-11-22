Львівщина кличе туристів відвідати повстанські криївки

На Львівщині туристів запрошують у мандрівку криївками області, що стали символом українського визвольного руху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Так, зазначається, що на Круковій горі у Брюховичах є точна копія упівського сховку, який енкаведисти знищили у 1946 році. Тоді бій тривав кілька днів. Троє бійців УПА героїчно прийняли смерть, щоб врятувати побратимів. Оновлену криївку відбудовували майже півроку, за згадками місцевих жителів.

У лісі поблизу Басівки на Пустомитівщині теж була криївка, в якій до 1955 року існувала підпільна друкарня, поки НКВС її не закидали гранатами. Нещодавно криївку було відновлено як музей – за описами жінки на псевдо "Андрійка". Вона була однією з двох, кого енкаведистам вдалося впіймати, й дожила до часів незалежності України.

"Думаю, саме сюди (до криївки поблизу Басівки – ред.), а також до Зашкова, до Білогорщі варто завітати школярам та сім’ям, саме сюди варто привозити групи туристів з різних регіонів України. Наша країна має таку дивовижну історію, що кожен туристичний напрям та об'єкт, буквально, дихає нею. І надихає", – зауважив заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Холод.

У лісі поблизу села Великополе Яворівського району теж відновили криївку УПА. Вона діяла до 1950 року, коли під час бою у ній загинули шестеро її оборонців.

У Волосянці поряд із куренем "Мохнач" теж є власна криївка – музей УПА, де зібрані предмети побуту, мапи, документальні свідоцтва – все, що має відношення до українського визвольного руху.

А в історико-краєзнавчому музеї "Сколівщина" представлена стилізована повстанська криївка.