Утекти від метушні: на Львівщині відкрили Стежку митрополита Шептицького

У лісопарку на в’їзді до Винників, що на Львівщині, в п’ятницю, 20 листопада, відкрили Стежку митрополита Андрея Шептицького. Це – комплексний об'єкт екологічного та релігійного туризму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Стежку Митрополита Шептицького створили на місці стежки, що реально існує в природі і яку підготували монахи 1934 року спеціально для прогулянкових потреб митрополита Шептицького, який на той час через хворобу пересувався лише у візку. Структура об’єкта складається з оглядового майданчика та стежки, вздовж якої розмістили скульптурні комплекси. Її протяжність – 500 метрів.

З майданчика відкривається краєвид міста Винники та долини Маруньки, а також панорама на Церкву Воскресіння Господнього, яку відвідував Шептицький. Остання візитація до храму відбулась за 6 років до смерті, у 1938 році.

Стежка, переконані в ОДА, буде не лише сучасною формою проведення природоохоронної роботи, а й зручним інструментом популяризування життєвої мудрості митрополита Андрея Шептицького як серед місцевих мешканців, так і школярів, туристів.

"Цей комплекс – унікальна можливість для місцевих жителів і гостей відпочити фізично, отримати естетичну насолоду, а ще – втекти від міської метушні, усамітнитися, пороздумувати, отримати духовний спокій. А коли прийти сюди з дітьми – то вони обов’язково спитають: "Що це за скульптурні комплекси, яка їхня історія?" І маю надію, ця стежка буде початком правильного, праведного шляху, яким вони ітимуть у життя", – наголосив під час відкриття голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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Вздовж стежки розміщено три скульптурні комплекси. Перший – молитовне поле, на якому розташований комплекс "Велет Святоюрської гори", покликаний розповісти про духовний шлях Шептицького.

Другий розкриває Андрея Шептицького як провідника українського народу, а останній демонструє його меценатську та благодійну діяльність. На кожній зі скульптур розмістили відреставровані хрести, що датуються 1845 роком та колись були встановлені у храмі Воскресіння Господнього у Винниках. Кожна із точок супроводжується крилатими висловами митрополита.

Маршрут стежки пролягає через "Цісарську криницю", споруджену 1826 року. Об'єкт – шахтний колодязь з чистою водою, яка надходить з джерел через складну систему таємних переходів та галерей, що були споруджені під г. Жупан. Туристи та відвідувачі зможуть випити свіжої води зі свердловини.

До роботи над проєктом зі створення Стежки митрополита Андрея Шептицького долучилися Винниківське міське товариство "Просвіта", український скульптор, живописець, графік Юліан-Зенон Савко, а також український архітектор Михайло Федик.

Будівництво тривало з 2017 року і коштувало майже 5,5 млн грн. Частину грошей надала держава, частину – благодійники.

Фото: Львівська ОДА