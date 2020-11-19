У музеї Шептицького хочуть облаштувати центр реставрації ікон

У будівлі колишнього францисканського монастиря у Львові, де нині діє Музей митрополита Андрея Шептицького, планують створити Центр реставрації̈ ікон.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

Ініціатива втілюватиметься в межах проєкту "Музейна спадщина Андрея Шептицького: на перетині культури і туризму", який управління туризму та курортів ЛОДА подало на конкурс проєктів регіонального розвитку. Так, планують відновити історичну будівлю XVII століття у Львові на вулиці Кривоноса, 1 і на її базі створити Центр реставрації ікон й переведення в цифровий формат іконописних творів.

Це, зокрема, передбачає придбання та встановлення відповідного сучасного обладнання. Для Музею митрополита Андрея Шептицького, що діє в будівлі, яку хочуть ревіталізувати, потрібно буде також виготовити оригінальні сувенірні продукти. Запланована й інформаційна, просвітницька кампанія щодо важливості збереження і розуміння цінності пам'яток сакрального мистецтва як унікальної̈ спадщини Украйни.

"Відповідно до проєкту, передбачається й розроблення туристичного маршруту, який об’єднає локації Львівщини і сусідніх областей, пов’язані з культурними надбаннями й іменем Митрополита Андрея та родини Шептицьких. Цей проєкт особливий, адже йдеться про надзвичайно важливі теми для нашого регіону: збереження культурної спадщини, промоцію культурного туризму та ім’я великого сподвижника нашого народу. Величезна кількість ікон, які рятував Шептицький та його послідовники, сьогодні потребують клопіткої реставрації. Попереду велика робота, і ми раді її починати разом із командою музею", – розповів заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Ініціаторами й партнерами проєкту, крім управління туризму та курортів, стали Львівська асоціація розвитку туризму та музей митрополита Андрея Шептицького.

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Проєкт запланували втілити впродовж 2021-2023 років із загальним бюджетом 7,6 млн грн. Із них 5 млн грн – фінансування з держбюджету, 2,2 млн грн – з місцевого бюджету та 0,4 млн грн – з інших джерел.

Як відомо, у Львові зберігається унікальна колекція Львівської архиєпархії УГКЦ, що налічує понад 6 тисяч мистецьких скарбів XIV-XIX ст., зокрема 2 тисячі ікон. 80% творів мистецтва потребують реставрації̈.

Уся колекція не доступна для відвідувачів. У часи комуністичного тоталітаризму вона пережила переслідування, грабунки. Нині ж, за оцінкою мистецтвознавців, є повноправним конкурентом світовим надбанням та однією з найбільших у світі збірок українського сакрального мистецтва. Цю колекцію ще 1909 року започаткував митрополит Андрей Шептицький.

Для продовження справи і комплексного порятунку колекції у 2017 році було створено Музей митрополита Андрея. У період 2019-2020 рр. у приміщеннях проведено ремонтно-реставраційні роботи та 29 серпня цього року урочисто відкрито музей. Діяльність здійснюється в будівлі первинного сакрального призначення з XVII ст. – приміщенні колишнього францисканського монастиря, які разом із церквою Блаженного Климентія Шептицького становлять єдиний комплекс. Музей розташований на популярному туристичному маршруті біля підніжжя парку "Високий Замок", поблизу центру середньовічного Львова (50 м від стоянки для туристичних автобусів).

Фото: Музей митрополита Андрея Шептицького, Фейсбук