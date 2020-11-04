На Львівщині туристи зможуть прогулятися Стежкою митрополита Шептицького

На Львівщині туристи зможуть прогулятися Стежкою митрополита Шептицького

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Укрінформ
У лісопарку на в’їзді до Винників, що на Львівщині, триває будівництво Стежки митрополита Андрея Шептицького. Це – комплексний об'єкт екологічного та релігійного туризму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«Стежка митрополита Шептицького створюється на місці стежки, що реально існує в природі і яку підготували монахи в 1934 році спеціально для прогулянкових потреб митрополита Шептицького, який на той час через хворобу пересувався лише у візку. Структура об’єкту складатиметься із оглядового майданчика та стежки, вздовж якої розмістять скульптурні комплекси. З майданчика відкривається краєвид міста Винники та долини Маруньки. Присутні також роздивляться панораму на церкву Воскресіння Господнього, яку відвідував митрополит Андрей Шептицький. Остання візитація до храму відбулась за 6 років до смерті, у 1938 році», – йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що стежка буде не лише сучасною формою проведення природоохоронної роботи, а й зручним інструментом популяризації життєвої мудрості Шептицького як серед місцевих мешканців, так і школярів, туристів.

«Розпочали будівництво ще у 2017 році. За цей час управління капітального будівництва проклало на стежці бруківку, встановило огорожу, здійснило благоустрій території, а також встановило стели з пісковика. Окрім того, ми встановили тристоронні інформаційні борди. Загальна кошторисна вартість становить майже 5,5 млн гривень», – повідомив керівник управління капітального будівництва Львівської ОДА Павло Терех.

Організатори планують розкрити постать митрополита через три скульптурні комплекси. Перший комплекс – молитовне поле, на якому розташований об’єкт «Велет Святоюрської гори», покликаний розповісти про духовний шлях Шептицького. Другий розкриває митрополита як провідника українського народу, а останній демонструє його меценатську та благодійну діяльність. Кожна із точок супроводжується крилатими висловами митрополита.

Зазначається, що скульптури, а також освітлення вздовж стежки виконали за благодійні кошти.

До роботи над проєктом долучилися український скульптор, живописець, графік Юліан-Зенон Савко, а також український архітектор Михайло Федик.

Маршрут стежки пролягає через «Цісарську криницю», яку спорудили 1826 року. Об'єкт – шахтний колодязь із чистою водою, яка надходить з джерел через складну систему таємних переходів та галерей, споруджених під г. Жупан.

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Туристи та відвідувачі зможуть випити свіжої води зі свердловини та перепочити на нижній вхідній зоні, яку обладнають лавами.

«Постать митрополита Андрея Шептицького відіграла важливу роль у громадському, релігійному та політичному житті нашого регіону. Відтак, цей комплекс стане місцем, де молодь зможе краще пізнати його особистість», – додав заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод. 

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