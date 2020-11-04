На Львівщині туристи зможуть прогулятися Стежкою митрополита Шептицького

У лісопарку на в’їзді до Винників, що на Львівщині, триває будівництво Стежки митрополита Андрея Шептицького. Це – комплексний об'єкт екологічного та релігійного туризму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«Стежка митрополита Шептицького створюється на місці стежки, що реально існує в природі і яку підготували монахи в 1934 році спеціально для прогулянкових потреб митрополита Шептицького, який на той час через хворобу пересувався лише у візку. Структура об’єкту складатиметься із оглядового майданчика та стежки, вздовж якої розмістять скульптурні комплекси. З майданчика відкривається краєвид міста Винники та долини Маруньки. Присутні також роздивляться панораму на церкву Воскресіння Господнього, яку відвідував митрополит Андрей Шептицький. Остання візитація до храму відбулась за 6 років до смерті, у 1938 році», – йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що стежка буде не лише сучасною формою проведення природоохоронної роботи, а й зручним інструментом популяризації життєвої мудрості Шептицького як серед місцевих мешканців, так і школярів, туристів.

«Розпочали будівництво ще у 2017 році. За цей час управління капітального будівництва проклало на стежці бруківку, встановило огорожу, здійснило благоустрій території, а також встановило стели з пісковика. Окрім того, ми встановили тристоронні інформаційні борди. Загальна кошторисна вартість становить майже 5,5 млн гривень», – повідомив керівник управління капітального будівництва Львівської ОДА Павло Терех.

Організатори планують розкрити постать митрополита через три скульптурні комплекси. Перший комплекс – молитовне поле, на якому розташований об’єкт «Велет Святоюрської гори», покликаний розповісти про духовний шлях Шептицького. Другий розкриває митрополита як провідника українського народу, а останній демонструє його меценатську та благодійну діяльність. Кожна із точок супроводжується крилатими висловами митрополита.

Зазначається, що скульптури, а також освітлення вздовж стежки виконали за благодійні кошти.

До роботи над проєктом долучилися український скульптор, живописець, графік Юліан-Зенон Савко, а також український архітектор Михайло Федик.

Маршрут стежки пролягає через «Цісарську криницю», яку спорудили 1826 року. Об'єкт – шахтний колодязь із чистою водою, яка надходить з джерел через складну систему таємних переходів та галерей, споруджених під г. Жупан.

Туристи та відвідувачі зможуть випити свіжої води зі свердловини та перепочити на нижній вхідній зоні, яку обладнають лавами.

«Постать митрополита Андрея Шептицького відіграла важливу роль у громадському, релігійному та політичному житті нашого регіону. Відтак, цей комплекс стане місцем, де молодь зможе краще пізнати його особистість», – додав заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.