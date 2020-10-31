Львівський музей Шептицького випустив інтерактивний путівник-квест

У Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького розробили інтерактивний путівник-квест для дітей, який знайомить із закладом та його філіями у формі гри й анімації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Автори путівника, створеного в межах освітнього дитячого проєкту "Митрополит Андрей та його музей", пропонують зосередити увагу глядачів на трьох локаціях: головній будівлі (просп. Свободи, 20), Історичному комплексі (вул. М. Драгоманова, 42) та Художньо-меморіальному музеєві Олекси Новаківського (вул. Листопадового Чину, 11). Розповідь присвячена вибраним творам українського мистецтва XIV – початку ХХ століть, що належать до знакових пам’яток української духовно-культурної скарбниці.

Путівник буде доступний на інтерактивних панелях, встановлених в експозиціях на кожній зі згаданих локацій.

Проєкт, приурочений до 155-річчя від дня народження Андрея Шептицького, реалізовано за підтримки департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА.

"Усім нам відомо, яке велике серце мав Андрей Шептицький, як сильно Митрополит любив дітей... Будучи заможною людиною, він фондував чимало освітніх проєктів, щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям", – наголосив під час презентції проєкту заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

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Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – одна з найвизначніших скарбниць пам'яток української культури і мистецтва. В експозиції представлено найбільше та найповніше зібрання українського середньовічного сакрального мистецтва XII-XVIII ст.: іконопис, рукописи та стародруки, декоративна різьба, металопластика, гаптовані тканини, а також пам’ятки українського бароко – Жовківський та Богородчанський іконостаси та український живопис кінця ХVІІІ-ХІХ ст.

Закладений 1905 року греко-католицьким митрополитом Андреєм Шептицьким як приватна фундація, у 1913 році заклад урочистим актом переданий у дар українському народові.

Фото: Львівська ОДА